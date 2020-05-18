Супермама: смотреть онлайн 26 выпуск (эфир от 18.05.2020)

18 мая 2020 18:30 Александр Кива
Супермама: смотреть онлайн 26 выпуск (эфир от 18.05.2020)

13 мая на канале СТБ вышел 26 выпуск шоу Супермама онлайн.

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Смотрите в 20 выпуске шоу Супермама

В 26 выпуске реалити Супермама делегация мамочек с первых минут пребывания в доме Алены убедилась в ее беззаботном образе жизни. На входе соперниц встретила домработница и няня, которая сразу бросилась на прогулку с маленьким сынишкой Лоран. Но еще больше соперницы были шокированы тем, что 3-летняя дочь Алены знает мировые бренды одежды. Dolce & Gabbana, Alexander McQueen… А знает ли Габриэла что-то еще?

26 выпуск шоу Супермама смотрите онлайн ПРЯМО ЗДЕСЬ.

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