Первое, второе и компот: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)

Смотрите онлайн 10 выпуск шоу Первое, второе и компот на TV.UA.

В 10 выпуске утреннего кулинарного шоу Первое, второе и компот 1 сезон Виктор Бронюк приготовит минестроне, ароматную утку с яблоками и легкую закуску с икрой мойвы.

Мясо с фруктами – отличное сочетание!

Утиное мясо прекрасно сочетается с кисло-сладкими фруктами. Если вы никогда не пробовали готовить их вместе, то обратите внимание на рецепт Бронюка. Он подробно расскажет, как выбрать птицу и подготовить ее к запеканию. Ведущий утверждает, что он может ощипать и разделать утку с закрытыми глазами! Не волнуйтесь, вам не придется показывать такие чудеса ловкости. Достаточно ощипать тушку, опалить и вытащить ненужные внутренние органы. Хотя, на самом деле, потроха тоже могут быть деликатесом. Чего только стоит знаменитая фуагра!

А пока утка запекается, Виктор Бронюк предлагает заняться приготовлением минестроне.

Не просто овощной суп с фрикадельками

На второе в 10 выпуске программы Перше, друге і компот Виктор Бронюк приготовит традиционный итальянский суп минестроне. Прелесть этого блюда в том, что его можно готовить в любой сезон! В минестроне могут пойти любые овощи, которые остались в холодильнике. Обычно этот суп готовится чисто из овощей и бобовых, но на этот раз ведущий добавит еще и митболлы – мясные шарики, которые мы обычно называем фрикадельками.

Минестроне готовят почти во всех итальянских семьях и чаще всего варят сразу большую порцию. Виктор Бронюк в программе Перше, друге і компот от 23.05.2020 расскажет историю возникновения этого блюда. Изначально минестроне был супом бедняков. В рецепте нет четкого списка ингредиентов, поэтому можно добавлять любые сезонные овощи. Обычно они самые дешевые и доступные, так что минестроне могли себе позволить даже бедные крестьяне.

А на закуску ведущий приготовит бутерброды с икрой мойвы, горчицей и черным хлебом. Всего за несколько минут у вас получится прекрасный сытный перекус.