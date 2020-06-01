Супермама: смотреть онлайн 33 выпуск (эфир от 01.06.2020)
1 июня на канале СТБ вышел 33 выпуск шоу Супермама онлайн.
В семье фитнес-тренера Ани спорт – обязательное условие. Двум детям Аня прививает любовь к тренировкам с самого детства. Мама-спортсменка уверена, что правильно делегирует задачи в семье, поэтому успевает абсолютно все. Много времени героиня проводит на работе, ведь считает, что мама может быть счастливой, если состоялась в своем деле. Но счастливы ли при этом дети?
33 выпуск шоу Супермама смотрите онлайн ПРЯМО ЗДЕСЬ.
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