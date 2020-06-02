Супермама: смотреть онлайн 34 выпуск (эфир от 02.06.2020)

2 июня на канале СТБ вышел 34 выпуск шоу Супермама онлайн.

Смотрите в 34 выпуске шоу Супермама

Мама троих сыновей Ирина уверена, что главное – это здоровье. В их семье стараются питаться только экологически чистыми продуктами: готовить на безглютеновой муке, пить безлактозное молоко, употреблять суперфуды. Кроме того, члены семьи часто проверяют здоровье с помощью особых анализов. Здоровые ли отношения в семье?

34 выпуск шоу Супермама смотрите онлайн ПРЯМО ЗДЕСЬ.

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