Тайный агент 4 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 01.06.2020)

1 июня 2020 19:00 Александр Кива
Тайный агент 4 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 01.06.2020)

1 июня на Новом канале и на нашем сайте TV.UA вышел 1 выпуск проекта Тайный агент 4 сезон.

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Смотрите в 1 выпуске проекта Тайный агент 4 сезон: Зрителей Нового канала ждет ряд эксклюзивных расследований от журналистов проекта «Тайный агент». 1 июня вы увидите тайный мир продавцов и окажетесь за кулисами индустрии товаров и услуг. Журналисты в качестве «тайных агентов» устроятся на работу в одну из сфер потребления. Их задача – на собственном опыте показать то, как устроена эта отрасль изнутри. Более того, указать на моменты, которые несут угрозу потребителям.В первой программе агенты расскажут как убедится в качестве мяса. Каких фраз нельзя говорить продавцу и за что вам может напакостить продавщица

1 выпуск проекта Тайный агент 4 сезон смотрите в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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