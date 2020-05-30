Первое, второе и компот: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)

30 мая 2020 08:00 Александр Кива
Первое, второе и компот: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)
Первое, второе и компот: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)

Смотрите онлайн 11 выпуск шоу Первое, второе и компот на TV.UA.

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В 11 выпуске утреннего кулинарного шоу Первое, второе и компот 1 сезон Виктор Бронюк приготовит новые блюда!

Чтобы утром зарядиться бодростью и позитивными эмоциями ведущий Виктор Бронюк в простой и резвой манере каждую субботу будет рассказывать, как готовить знакомые и вкусные кушанья. Зрителей ожидают много неожиданных сюрпризов, открытия простых, но действенных секретов кушаний и множество полезных лайфхаков, о которых знают немногие. А их стоит знать и использовать. Например, в сезон пикников супертренд эко-блюда из овощей можно запекать в обычной глине, а самые вкусные грибы, мясо или жареный картофель – готовить на диске от культиватора...

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11 выпуск проекта Первое, второе и компот смотрите онлайн - СКОРО на нашем сайте tv.ua.

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