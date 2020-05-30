Первое, второе и компот: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)
Смотрите онлайн 11 выпуск шоу Первое, второе и компот на TV.UA.
Чтобы утром зарядиться бодростью и позитивными эмоциями ведущий Виктор Бронюк в простой и резвой манере каждую субботу будет рассказывать, как готовить знакомые и вкусные кушанья. Зрителей ожидают много неожиданных сюрпризов, открытия простых, но действенных секретов кушаний и множество полезных лайфхаков, о которых знают немногие. А их стоит знать и использовать. Например, в сезон пикников супертренд эко-блюда из овощей можно запекать в обычной глине, а самые вкусные грибы, мясо или жареный картофель – готовить на диске от культиватора...Первое, второе и компот смотрите онлайн - СКОРО на нашем сайте tv.ua.