Наречена для тата 3 сезон 3 выпуск: смотреть онлайн эфир от 19.06.2020

19 июня на СТБ и на нашем сайте tv.ua зрители увидят 3 выпуск шоу Наречена для тата 3 сезон

Смотрите в 3 выпуске шоу Наречена для тата-3

В 3 выпуске реалити Наречена для тата 3 сезон пары уже немного привыкли жить вместе и начали делать первые шаги для того, чтобы узнать друг друга получше. В этом выпуске вас ждут романтические свидания, первые поцелуи и мелкие конфликты.

Сюрпризы от Романа

Рома в 3 выпуске Наречена для тата 3 постарается удивить Юлю. Свидание начнется не очень удачно: мужчина опоздает на 15 минут. Это сильно расстроит девушку, ведь ей придется ждать на скамейке на улице под любопытными взглядами прохожих! Рома постарается исправить ситуацию. Он отвезет Юлю в СПА-салон, совершенно забыв о том, что девушка не очень любит такой вид отдыха. Рома уже готов вывести отношения с Юлей на другой уровень, в то время как она все еще сомневается. Сможет ли она оценить сюрприз Романа по достоинству? Узнайте прямо сейчас!

Артем и Карина идут на праздник

Карина уже попробовала сыграть по правилам Артема: она готовила, нянчила его сына, примеряла на себя роль будущей жены. В 3 выпуске Наречена для тата девушка решила, что пора бы и Артему пойти ей навстречу.

Карина придумала развлечение: они вместе пойдут на фестиваль в честь Хэллоуина! Артем считает подобное времяпровождение слишком несерьезным для взрослых людей. Сможет ли Карина уговорить парня на участие в конкурсе?

Игорь делает из Инны женщину мечты

В 3 выпуске реалити Наречена для тата 3 Игорь возьмется за фитнес-подготовку девушки. Он проведет для Инны персональную тренировку. По мнению мужчины, фигура Инны оставляет желать лучшего. Девушка и сама признается, что у нее не хватает силы воли регулярно ходить в зал. Вот только понравятся ли ей методы Игоря?

Инна в 3 выпуске Наречена для тата наконец-то увидит квартиру, в которой живет ее потенциальный жених. Жилплощадь покажется ей маловатой для четверых. Как воспримет ее критику Игорь? Бывшая жена ушла от него как раз из-за того, что ее не устраивало финансовое положение дел в семье. Не отпугнет ли Инну необходимость жить с малознакомым мужчиной и его сыном-подростком в двухкомнатной квартире?

3 выпуск шоу Наречена для тата-3 смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.