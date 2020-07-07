Аферисты в сетях-5: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)

7 июля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 10 выпуск 5 сезона проекта Аферисты в сетях.

Смотрите в 10 выпуске 5 сезона «Аферистов в сетях» : Елена-Кристина Лебедь вновь отправится на разоблачение интернет-мошенников, чтобы раскрыть все схемы обмана доверчивых пользователей социальных сетей.

Многие девушки, мечтающие стать известными актрисами, становятся легкой добычей для мошенников. Под видом кастинга в кино или сериал аферисты могут заманить доверчивую девушку во что-то по-настоящему опасное. Поэтому Елена-Кристина начала активный поиск мошенников среди объявлений о проведении кастинга. И цель была быстро найдена. Мошенник продумал такую хитрую схему, что команде проекта Аферисты в сетях 5 сезон пришлось долго распутывать этот клубок обмана!

Проверка на верность – всегда нервирующее мероприятие для всей команды, в частности для Елены-Кристины, которой приходится соблазнять горе-женихов. Но на этот раз проверка стала по-настоящему экстремальной, ведь ведущая осталась наедине с наглым мужчиной на крыше высотки!

10 выпуск проекта «Аферисты в сетях-5» смотрите в 20:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта «Афристы в сетях-5» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.