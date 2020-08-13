Хорошее здоровье на Интере: Родинки и меланомы - смотреть онлайн выпуск (эфир от 21.08.2020)

13 августа 2020 00:18 Александр Кива
Хорошее здоровье на Интере: Родинки и меланомы - смотреть онлайн выпуск (эфир от 21.08.2020)
Хорошее здоровье на Интере: смотреть онлайн выпуск (эфир от 21.08.2020)
пресс-служба

21 августа в 13:20 выйдет новое ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере». Тема 8 выпуска проекта – вакцинация.

Смотрите в 8 выпуске ток-шоу Хорошее здоровье на Интере

Родинка может быть украшением или стать проблемой. Обычно взрослый человек имеет на коже от 12 до 20 родинок. Но иногда их количество увеличивается. Что делать если заметили у себя на коже несколько новых родинок? А если новые образования совсем не похожи на привычные родинки? От чего зависит цвет родинки? Как отличить обычную родинку от меланомы? Какие признаки свидетельствуют о том, что родинка стала опасной? В каких случаях стоит обратиться к дерматологу, а в каких к онкологу? И что делать, если случайно зацепили на теле родинку? Звездная гостья этого выпуска – актриса Ольга Сумская.

Новый выпуск шоу Хорошее здоровье на Интере от 14.08.2020 смотрите в 13:20 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

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