Хорошее здоровье на Интере: Родинки и меланомы - смотреть онлайн выпуск (эфир от 21.08.2020)

21 августа в 13:20 выйдет новое ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере». Тема 8 выпуска проекта – вакцинация.

Смотрите в 8 выпуске ток-шоу Хорошее здоровье на Интере:

Родинка может быть украшением или стать проблемой. Обычно взрослый человек имеет на коже от 12 до 20 родинок. Но иногда их количество увеличивается. Что делать если заметили у себя на коже несколько новых родинок? А если новые образования совсем не похожи на привычные родинки? От чего зависит цвет родинки? Как отличить обычную родинку от меланомы? Какие признаки свидетельствуют о том, что родинка стала опасной? В каких случаях стоит обратиться к дерматологу, а в каких к онкологу? И что делать, если случайно зацепили на теле родинку? Звездная гостья этого выпуска – актриса Ольга Сумская.

Новый выпуск шоу Хорошее здоровье на Интере от 14.08.2020 смотрите в 13:20 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.