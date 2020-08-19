Хорошее здоровье на Интере: Гипертония - смотреть онлайн выпуск (эфир от 25.08.2020)

19 августа 2020 23:20 Александр Кива
Хорошее здоровье на Интере: Гипертония - смотреть онлайн выпуск (эфир от 25.08.2020)

25 августа в 13:20 выйдет новое ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере». Тема 9 выпуска проекта – Гипертония.

Смотрите в 9 выпуске ток-шоу Хорошее здоровье на Интере

Артериальная гипертензия, повышенное кровяное давление или…гипертония. В древние времена эту болезнь лечили приложением электрического ската к голове, кровопусканием и пиявками. Однако все это мало помогало больным. Сегодня в Украине ишемическую болезнь сердца называют главным убийцей гипертоников 65% смертей наступает именно из-за нее. Как лечиться и главное, как предупредить гипертонию? На какие проблемы в организме указывает повышенное давление? А чем может угрожать человеку пониженное давление? Какие основные симптомы, кроме повышенного давления и головной боли, должны насторожить человека? В каких случаях гипертоник может оказаться на операционном столе сосудистого хирурга? Что может спровоцировать гипертонический кризис? Как пользоваться тонометром? Может ли гипертония передаваться по наследству? И с помощью каких простых физических упражнений можно улучшить состояние своего здоровья? Об этом зрители узнают в ток-шоу на телеканале «Интер». Эксперты программы: кардиолог и терапевт Инна Ковалева, сосудистый хирург Александр Борковец, гастроэнтеролог Татьяна Кулиш. Звездный гость «Хорошего здоровья на Интере» – певец Петр Черный.

Новый выпуск шоу Хорошее здоровье на Интере от 25.08.2020 смотрите в 13:20 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

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