Хорошее здоровье на Интере: Пищевые отравления - смотреть онлайн выпуск (эфир от 27.08.2020)

27 августа в 13:20 выйдет новое ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере». Тема 11 выпуска проекта – Гипертония.

Смотрите в 9 выпуске ток-шоу Хорошее здоровье на Интере:

Наверное, нет ни одного человека в мире, который когда-нибудь не травился едой. По данным ВОЗ, ежегодно из-за отравления страдает каждый десятый житель планеты. Для 400 тысяч людей оно становится фатальным. Сальмонеллез, ботулизм, кишечная палочка - наиболее опасные последствия пищевых отравлений. Как избежать с ними встречи и остаться здоровым? Что такое пищевое отравление и каковы его симптомы? Что происходит в организме человека, который подхватил кишечную инфекцию? Чем отличаются бактериальная и вирусная инфекция? Как правильно вести себя при пищевом отравлении, сколько нужно соблюдать диету и почему очень важно своевременно вызвать скорую помощь, если отравился ребенок? Об этом зрители узнают в ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере». Эксперты программы: инфекционист Евгения Менжулина, гастроэнтеролог, д.м.н. Наталья Харченко, терапевт, к.м.н. Инна Ковалева. Звездный гость программы – телеведущий Вячеслав Соломка.

Новый выпуск шоу Хорошее здоровье на Интере от 27.08.2020 смотрите в 13:20 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.