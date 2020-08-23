Другая жизнь с Жанной Бадоевой: Исландия - смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.08.2020)

23 августа 2020 09:55 Александр Кива
Другая жизнь с Жанной Бадоевой: Исландия - смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.08.2020)
Другая жизнь с Жанной Бадоевой: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 23.08.2020)
кадр из видео

23 августа на телеканале Интер и на нашем сайте TV.UA выйдет 3 выпуск программы Другая жизнь, посвященный Исландии

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Смотрите в новом выпуске проекта Другая жизнь - Известная телеведущая Жанна Бадоева будет знакомить телезрителей с жизнью людей в Исландии. Что общего у украинцев и жителей этой северной страны, а в чем они отличаются от нас? Почему в Исландии малышей можно называть только именами из списка, утвержденного госкомитетом? Почему дети в школе ходят босиком, но зато в шапках, и плавают в бассейне под открытым небом даже зимой? И почему некоторые местные жители никогда не закрывают входную дверь своего дома? Смотрите в «Другой жизни»!

Новый выпуск программы Другая жизнь с Жанной Бадоевой смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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