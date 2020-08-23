Другая жизнь с Жанной Бадоевой: Исландия - смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.08.2020)

Смотрите в новом выпуске проекта Другая жизнь - Известная телеведущая Жанна Бадоева будет знакомить телезрителей с жизнью людей в Исландии. Что общего у украинцев и жителей этой северной страны, а в чем они отличаются от нас? Почему в Исландии малышей можно называть только именами из списка, утвержденного госкомитетом? Почему дети в школе ходят босиком, но зато в шапках, и плавают в бассейне под открытым небом даже зимой? И почему некоторые местные жители никогда не закрывают входную дверь своего дома? Смотрите в «Другой жизни»!