Другая жизнь с Жанной Бадоевой: Таиланд - смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

26 августа 2020 13:28 Александр Кива
Другая жизнь с Жанной Бадоевой: Таиланд - смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
Другая жизнь с Жанной Бадоевой: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
пресс-служба

30 августа на телеканале Интер и на нашем сайте TV.UA выйдет 5 выпуск программы Другая жизнь, посвященный Таиланду.

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Смотрите в новом выпуске проекта Другая жизнь - Телеведущая Жанна Бадоева докажет, что жизнь в этой стране намного разнообразнее и интереснее, нежели представляют себе посещающие ее туристы.  Знаете ли вы, что у тайцев существует 10 разных оттенков улыбок и каждая используется для выражения разных эмоций? Почему все мужчины старше 24 лет идут в монахи, а чтобы попасть в армию, им нужно сыграть в лотерею? Или почему в домах местных жителей все стены увешаны фотографиями короля Таиланда и его семьи? Ответы ищите в «Другой жизни»!

Новый выпуск программы Другая жизнь с Жанной Бадоевой смотрите 30 августа в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на нашем сайте TV.UA.

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