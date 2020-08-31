Хорошее здоровье на Интере: гастрит - смотреть онлайн выпуск (эфир от 01.09.2020)

1 сентября в 13:20 выйдет новое ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере». Тема 13 выпуска проекта – гастрит.

Смотрите в 13 выпуске ток-шоу Хорошее здоровье на Интере:

Одними из самых распространенных причин, которые могут вызывать гастрит, являются стресс и неправильное питание. Певица Наталья Валевская признается, что из-за напряженного графика работы даже поесть получается не всегда. Из-за такого образа жизни она периодически ощущает тяжесть и боль в желудке. Певица волнуется, что может заработать себе гастрит. Что нужно делать, чтобы вовремя остановить развитие неприятного заболевания? Как оказать первую помощь при острой боли в желудке? Какие существуют методы диагностики гастрита? Наталья пришла в студию «Хорошего здоровья на Интере», чтобы получить ответы на эти вопросы.

Новый выпуск шоу Хорошее здоровье на Интере от 01.09.2020 смотрите в 13:20 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.