Хорошее здоровье на Интере: храп - смотреть онлайн выпуск (эфир от 02.09.2020)

31 августа 2020 14:48 Александр Кива
Хорошее здоровье на Интере: храп - смотреть онлайн выпуск (эфир от 02.09.2020)
Хорошее здоровье на Интере: смотреть онлайн выпуск (эфир от 02.09.2020)
пресс-служба

2 сентября в 13:20 выйдет новое ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере». Тема 14 выпуска проекта – храп.

Смотрите в 14 выпуске ток-шоу Хорошее здоровье на Интере

Эта распространенная проблема характерна для 50% мужчин и 30% женщин. Как спасти брак, если кто-то из супругов храпит? Можно ли умереть от храпа? И как правильно выбрать подушку, чтобы не храпеть? Об этом зрители узнают в ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере». Эксперты этой программы: сомнолог Юрий Погорецкий, отоларинголог Татьяна Запорожец, невролог София Устьянцева. Звездный гость «Хорошего здоровья на Интере» – шоумен Дмитрий Коляденко.

Новый выпуск шоу Хорошее здоровье на Интере от 02.09.2020 смотрите в 13:20 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

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