Другая жизнь с Жанной Бадоевой: Италия - смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)
8 сентября 2020 23:03
Другая жизнь с Жанной Бадоевой: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)
6 сентября на телеканале Интер и на нашем сайте TV.UA вышел 8 выпуск программы Другая жизнь, посвященный Италия.
Другая жизнь - Италия – удивительная страна, в которой переплелись история и современность, различные эпохи и богатое культурное наследие, традиции и самобытность.
Новый выпуск программы Другая жизнь с Жанной Бадоевой смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.