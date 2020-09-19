Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.09.2020)
19 сентября 2020 14:10
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.09.2020)
instagram.com/svitsketv
19 сентября на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск программы Светская жизнь.
Світське життя Катя Осадчая продолжает раскрывать все тайны богатых и знаменитых. Зрители вместе с ведущей попадут на главные события и интересные ивенты страны и мира, узнают откровенные ответы на острые вопросы Екатерины Осадчей, а также станут свидетелями громких журналистских расследований, которые откроют всю правду о звездах.
Новый выпуск программы Світське життя смотрите в 23:10 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.