Другая жизнь с Жанной Бадоевой: Непал - смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)

19 сентября 2020 20:57 Александр Кива
Другая жизнь с Жанной Бадоевой: Непал - смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)
Другая жизнь с Жанной Бадоевой: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)
пресс-служба

27 сентября на телеканале Интер и на нашем сайте TV.UA выйдет 13 выпуск программы Другая жизнь, посвященный Непалу.

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Смотрите в новом выпуске проекта Другая жизнь: Телеведущая Жанна Бадоева покажет, как живут люди в столице самой высокогорной страны мира – Катманду. Знаете ли вы, что у всех местных жителей есть специальный гороскоп, в котором прописаны все главные события их жизни, включая профессию? Здесь даже во взрослом возрасте принято во всем слушаться родителей. Часто именно мама и папа подбирают пару для своего ребенка! Кстати, девочки в Непале начинают краситься еще с детского сада. А маникюр в этой стране женщины делают только на одной руке. Больше об особенностях жизни в Катманду – в выпуске программы «Другая жизнь».

Новый выпуск программы Другая жизнь с Жанной Бадоевой смотрите 27 сентября в 10:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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