Другая жизнь с Жанной Бадоевой: Мальта - смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)
19 сентября 2020 20:59
Другая жизнь с Жанной Бадоевой: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)
пресс-служба
27 сентября на телеканале Интер и на нашем сайте TV.UA выйдет 14 выпуск программы Другая жизнь, посвященный Мальте.
Другая жизнь: Известная телеведущая Жанна Бадоева будет знакомить телезрителей с жизнью людей на Мальте. Как получается, что население этой маленькой островной страны стремительно растет с каждым годом? Оказывается, мальтийское гражданство может получить любой желающий, правда, для этого ему понадобится кругленькая сумма. Местные жители предпочитают покупать старинные дома или строить новые в традиционном мальтийском стиле – все для того, чтобы сохранить красоту острова. И их не пугает тот факт, что здесь в старых районах нельзя даже входную дверь в другой цвет перекрасить или уж тем более запрещено ставить пластиковые окна. Кстати, на Мальте у каждого дома есть свое имя! А еще в этой стране до сих пор существуют рыцари! Правда, ходят они не в доспехах, а в современных деловых костюмах. И посвященными в рыцари могут быть даже женщины.
Новый выпуск программы Другая жизнь с Жанной Бадоевой смотрите 27 сентября в 11:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.