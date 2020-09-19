Другая жизнь с Жанной Бадоевой: Мальта - смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)

19 сентября 2020 20:59 Александр Кива
Другая жизнь с Жанной Бадоевой: Мальта - смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)
Другая жизнь с Жанной Бадоевой: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)
пресс-служба

27 сентября на телеканале Интер и на нашем сайте TV.UA выйдет 14 выпуск программы Другая жизнь, посвященный Мальте.

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Смотрите в новом выпуске проекта Другая жизнь: Известная телеведущая Жанна Бадоева будет знакомить телезрителей с жизнью людей на Мальте. Как получается, что население этой маленькой островной страны стремительно растет с каждым годом? Оказывается, мальтийское гражданство может получить любой желающий, правда, для этого ему понадобится кругленькая сумма. Местные жители предпочитают покупать старинные дома или строить новые в традиционном мальтийском стиле – все для того, чтобы сохранить красоту острова. И их не пугает тот факт, что  здесь в старых районах нельзя даже входную дверь в другой цвет перекрасить или уж тем более запрещено ставить пластиковые окна. Кстати, на Мальте у каждого дома есть свое имя! А еще в этой стране до сих пор существуют рыцари! Правда, ходят они не в доспехах, а в современных деловых костюмах. И посвященными в рыцари могут быть даже женщины.  

Новый выпуск программы Другая жизнь с Жанной Бадоевой смотрите 27 сентября в 11:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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