У кого більше?: смотреть онлайн 3 выпуск (эфир от 14.09.2020)

14 сентября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 3 выпуск шоу У кого більше?

Смотрите в 3 выпуске шоу У кого більше?

В тревел-шоу У кого больше? 1 сезон 3 выпуск от 14.09.2020 счастливые супруги Максим Узол и Оля Манько попали в таиландский край настоящей экзотики, диких животных и популярного гнезда разврата – город Паттайя. Интересно, выдержала ли их любовь испытание жесткими рабочими условиями Таиланда? Покажет 3 выпуск проекта Нового канала У кого больше?

Что прибыльнее: бизнес на фекалиях или продуктах?

Макс и Оля в который раз разделились на два лагеря. Парень пытался хорошо заработать на продаже фруктов на лодке туристам. Схема проста: Максим должен был взять байдарку таиландца и его же продукты, а с продажи еды отдавать определенный процент. А вот журналистка в программе У кого больше? 1 сезон не искала легких путей заработка и собирала какашки слонов. Не удивляйтесь! Дело в том, что в Паттайе есть фабрики, на которых из отходов животного делают бумагу и различные сувениры. Более того, производство настолько популярное, что чуть ли не на каждом шагу есть пункты приема фекалий. Цель Ольги Манько – собрать как минимум 5 килограммов слоновьих экскрементов и заработать на них кучу денег. Что ж, посмотрим, у кого больше, – Макса или Оли!

«Белым» людям здесь не место!

Несмотря на любовь друг к другу, Ольга Манько и Максим Узол на второй день продолжили бороться за возможность стать за штурвал белоснежной яхты и рассекать морскими пространствами Таиланда. В 3 выпуске шоу У кого больше? 1 сезон (2020) паре пришлось изрядно напрячься, чтобы найти работу. Ведь монарх Королевства Таиланд так заботится о своих подданных, что иностранцы не имеют права здесь работать. Интересно, удалось ли журналистам заработать хотя бы на обед?

Смотрите онлайн тревел-шоу У кого больше? 1 сезон 3 выпуск от 14.09.2020 и узнайте:

Почему Оля оказалась в шаге от тюрьмы?

На какой работе Максим едва не покалечился?

Из-за чего супружеское счастье пары оказалось под угрозой?

3 выпуск проекта У кого більше? смотрите онлайн на сайте tv.ua.