У кого більше?: смотреть онлайн 3 выпуск (эфир от 14.09.2020)
14 сентября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 3 выпуск шоу У кого більше?
В тревел-шоу У кого больше? 1 сезон 3 выпуск от 14.09.2020 счастливые супруги Максим Узол и Оля Манько попали в таиландский край настоящей экзотики, диких животных и популярного гнезда разврата – город Паттайя. Интересно, выдержала ли их любовь испытание жесткими рабочими условиями Таиланда? Покажет 3 выпуск проекта Нового канала У кого больше?
Что прибыльнее: бизнес на фекалиях или продуктах?
«Белым» людям здесь не место!
Несмотря на любовь друг к другу, Ольга Манько и Максим Узол на второй день продолжили бороться за возможность стать за штурвал белоснежной яхты и рассекать морскими пространствами Таиланда. В 3 выпуске шоу У кого больше? 1 сезон (2020) паре пришлось изрядно напрячься, чтобы найти работу. Ведь монарх Королевства Таиланд так заботится о своих подданных, что иностранцы не имеют права здесь работать. Интересно, удалось ли журналистам заработать хотя бы на обед?
Смотрите онлайн тревел-шоу У кого больше? 1 сезон 3 выпуск от 14.09.2020 и узнайте:
- Почему Оля оказалась в шаге от тюрьмы?
- На какой работе Максим едва не покалечился?
- Из-за чего супружеское счастье пары оказалось под угрозой?
3 выпуск проекта У кого більше? смотрите онлайн на сайте tv.ua.