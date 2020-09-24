Хорошее здоровье на Интере - профилактика рака легких: смотреть онлайн выпуск (эфир от 02.10.2020)

24 сентября 2020 16:40 Александр Кива
Хорошее здоровье на Интере - профилактика рака легких: смотреть онлайн выпуск (эфир от 02.10.2020)

2 октября в 13:20 вышел новый выпуск ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере». Тема эфира – профилактика рака легких.

Смотрите новом выпуске ток-шоу Хорошее здоровье на Интере

По данным специалистов, около 2 миллионов человек в мире ежегодно слышат этот диагноз, для большей части из них он становится приговором. Рак легких - тяжелое онкологическое заболевание, с трудом поддающееся лечению на поздних стадиях. Как вовремя определить проблему? Какие симптомы могут говорить про заболевание? Что есть и какие дыхательные упражнения выполнять, чтобы поднять иммунитет и улучшить здоровье? О том, почему возникает рак легких и как его избежать, расскажут онколог Андрей Саулов, пульмонолог Лидия Тараленко и терапевт Вера Золотарева. Звездный гость этого выпуска – певец Гарик Кричевский.

Новый выпуск шоу Хорошее здоровье на Интере смотрите 2 октября в 13:20 на канале Интер и после эфира - онлайн на tv.ua.

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