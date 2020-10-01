Хорошее здоровье на Интере - астма: смотреть онлайн выпуск (эфир от 01.10.2020)

1 октября 2020 09:25 Александр Кива
Хорошее здоровье на Интере - астма: смотреть онлайн выпуск (эфир от 01.10.2020)
Хорошее здоровье на Интере: смотреть онлайн выпуск (эфир от 01.10.2020)
пресс-служба

1 октября в 13:20 вышел новый выпуск ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере». Тема эфира – астма.

Смотрите новом выпуске ток-шоу Хорошее здоровье на Интере

По данным ВОЗ, 235 миллионов людей болеют астмой, и их количество ежегодно увеличивается. Это заболевание входит в десятку недугов, которые приводят к инвалидности. Как выявить первые признаки астмы? Что ее провоцирует? Можно ли предотвратить развитие бронхиальной астмы? И какие средства помогают астматикам жить полноценной жизнью? Об этом зрители узнают в ток-шоу на телеканале «Интер». Эксперты программы: пульмонолог Лидия Тараленко, аллерголог Елена Мозырская, терапевт Татьяна Титова. Звездный гость «Хорошего здоровья на Интере» – телеведущая Жанна Тихонова.

Новый выпуск шоу Хорошее здоровье на Интере смотрите 2 октября в 13:20 на канале Интер и после эфира - онлайн на tv.ua.

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