Міняю жінку-15: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 06.10.2020)

4 октября 2020 20:30 Юлия Крутиева
Міняю жінку-15: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 06.10.2020)
Міняю жінку-15: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 06.10.2020)
пресс-служба

6 октября на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 2 выпуск 15 сезона реалити-шоу Міняю жінку.

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Смотрите во 2 выпуске проекта Міняю жінку-15: каждую неделю женщины из разных домов «меняются местами» проводя время в качестве хозяйки в другой семье. В другой не только по быту, традициям, но даже по менталитету. Ведь участие в шоу принимают не только женщины с разных городов Украины, но и даже разных стран и континентов.

За всю историю существования проекта в нем поучаствовало более 100 семей. Несмотря на разногласия, участникам приходится сосуществовать вместе весь проект. Смогут ли они преодолеть различия и подружиться? Или же различия окажутся слишком сильными? - Узнавайте после просмотра проекта "Міняю жінку".

2 выпуск реалити-шоу Міняю жінку-15 смотрите 06.10.2020 в 22:45 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски реалити «Міняю жінку-15» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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