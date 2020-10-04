Міняю жінку-15: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 06.10.2020)

6 октября на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 2 выпуск 15 сезона реалити-шоу Міняю жінку.

Смотрите во 2 выпуске проекта Міняю жінку-15 : каждую неделю женщины из разных домов «меняются местами» проводя время в качестве хозяйки в другой семье. В другой не только по быту, традициям, но даже по менталитету. Ведь участие в шоу принимают не только женщины с разных городов Украины, но и даже разных стран и континентов.

За всю историю существования проекта в нем поучаствовало более 100 семей. Несмотря на разногласия, участникам приходится сосуществовать вместе весь проект. Смогут ли они преодолеть различия и подружиться? Или же различия окажутся слишком сильными? - Узнавайте после просмотра проекта "Міняю жінку".

2 выпуск реалити-шоу Міняю жінку-15 смотрите 06.10.2020 в 22:45 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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