У кого більше?: смотреть онлайн 5 выпуск (эфир от 28.09.2020)

28 сентября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 5 выпуск шоу У кого більше?

Смотрите в 5 выпуске шоу У кого більше?

Доктора философии Алину Мисечко и наивного черкасского парня Валентина Чернявского в проекте Нового канала У кого больше? 1 сезон 5 выпуск от 28.09.2020 забросило в райское место на земле – на Шри-Ланку. Однако не станет ли для ведущих остров мечты адом? Ответ – уже через минуту!

Приехали за одним, а получили совсем другое

В первый день соревнования Валик и Алина отправились на работу, о которой договорились еще в Украине. Журналист тревел-шоу У кого больше? (1 сезон) наткнулся прямо на денежный гейзер – рудник драгоценных камней. Это отличный шанс вырваться вперед и заработать как можно больше рупий. Однако Валентин не учел одного: сапфиры, рубины и алмазы не так просто найти! Посмотрим, смог ли он среди лунных камней отыскать хотя бы один драгоценный.

А вот Алина серьезно подошла к поиску работы и еще в Киеве устроилась артисткой в театр ланкийских танцев. Более того, перед поездкой журналистка взяла несколько уроков по индийскому хореографическому искусству и пришла в труппу уже подготовленной. Каково же было ее разочарование, когда на прослушивании Мисечко услышала: ее танцы – это полный ужас! Почему? И удалось ли Алине реабилитироваться перед художественным руководителем театра? Покажет 5 выпуск программы У кого больше? (2020).

Подстава, так подстава: Валик провел день с кобрами, а Алина – с калом

На третий день тревел-журналисты мечтали об отдыхе и вкусной еде. Но их мысли прервали СМС-ки с местами работы, которые решат их дальнейшую судьбу. Алина в программе У кого больше? от 28.09.2020 подсунула Валику не то что свинью, а кобру! Парню пришлось своими руками ловить опасных змей. За такую подставу Чернявский отправил девушку на бумажную фабрику, где бумагу производят из фекалий слона

5 выпуск проекта У кого більше? смотрите онлайн на сайте tv.ua.