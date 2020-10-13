Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 2 выпуск (эфир от 13.10.2020)

13 октября на канале СТБ вышел 2 выпуск 2 сезона шоу Супермама онлайн.

Смотрите во 2 выпуске шоу Супермама 2 сезон

Лилия воспитывает маленькую звезде. Ее 7-летний Мартин постоянно ходит на пробы и снимается в рекламе – как в Украине, так и за рубежом. Сам Мартин очень гордиться, что в таком юном возрасте зарабатывает деньги для семьи. Лилия признается, что иногда балует и залюбливает сына, так как Мартин поздний и долгожданный ребенок. Ради кастингов и съемок мальчика Лилия может отменить все свои дела. Участница проекта Супермама 2 сезон считает, что воспитывает идеального мужчину, который вырастет джентльменом. Но удастся ли ей убедить в этом своих соперниц?

2 выпуск 2 сезона шоу Супермама смотрите в 18:00 на канале СТБ и после эфира онлайн на tv.ua.

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