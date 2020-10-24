Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.10.2020)

24 октября 2020 20:20 Юлия Крутиева
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.10.2020)
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.10.2020)
пресс-служба

29 октября на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Право на владу.

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Право на владу – это политическое ток-шоу, которое покажет достойны ли украинские политики управлять страной. В каждом выпуске политики дают ответы на все, даже самые неудобные, вопросы. В дискуссии принимают участие не только они, но и их оппоненты, а также политологи и журналисты. И конечно же, зрители, ведь каждый может задать свой вопрос на сайте проекта.

Смогут ли политики доказать свою честность перед народом?

Новый выпуск проекта Право на владу от 29.10.2020 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.  

 

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