У кого більше?: смотреть онлайн 6 выпуск (эфир от 05.10.2020)

25 октября 2020 12:12 Александр Кива
У кого більше?: смотреть онлайн 6 выпуск (эфир от 05.10.2020)
У кого більше?: смотреть онлайн 6 выпуск (эфир от 05.10.2020)
пресс-служба

5 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 6 выпуск шоу У кого більше?

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Смотрите в 6 выпуске шоу У кого більше?

Детские фантазии Максима Узола и Ольги Манько о Мадагаскаре в тревел-проекте Нового канала У кого больше? 1 сезон 6 выпуск от 05.10.2020 остались далеко в прошлом. Здесь вместо тройки изобретательных пингвинов, чудаковатого Мартина и самовлюбленного Алекса супругов ждали бедность, смертельные болезни и безработица! Интересно, как прошли три дня мадагаскарского ада для ведущих? Смотрите 6 выпуск шоу У кого больше?

Как это – преподавать информатику без компьютера?

Из-за тотальной безработицы на Мадагаскаре Оле и Максу некуда было разогнаться и из чего выбрать будущую профессию. Поэтому пара пошла простым путем: девушка воспользовалась визиткой острова – драгоценными камнями и металлами – и занималась поиском золота, которым усеяна земля Мадагаскара. А парню в программе У кого больше? 1 сезон (2020) пришлось испытать на себе наиболее дефицитную профессию всей Африки – учителя. Максим вспомнил все азы информатики и с энтузиазмом пришел к директору местной школы. Каково же было его разочарование, когда, зайдя в класс, он не увидел ни одного компьютера! Как выкрутился Максим Узол? Ответ – через мгновение.

Золотая жила Мадагаскара – мусор

На второй день судьба улыбнулась Ольге Манько! В тревел-шоу У кого больше? 1 сезон 6 выпуск усталая и голодная девушка случайно нашла «нефтяную скважину» Мадагаскара – мусор. Представьте только, одну пустую использованную пластиковую бутылку здесь продают на 500 ариари (3,5 гривны). Услышав такие числа, Оля быстро нашла первую попавшуюся свалку и нагребла кучу пустой тары. Но смогла ли девушка ее выгодно продать?

6 выпуск проекта У кого більше? смотрите онлайн на сайте tv.ua.

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