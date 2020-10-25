У кого більше?: смотреть онлайн 7 выпуск (эфир от 12.10.2020)

25 октября 2020 12:12 Александр Кива
У кого більше?: смотреть онлайн 7 выпуск (эфир от 12.10.2020)
У кого більше?: смотреть онлайн 7 выпуск (эфир от 12.10.2020)
пресс-служба

12 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 7 выпуск шоу У кого більше?

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Смотрите в 7 выпуске шоу У кого більше?

В 7 выпуске тревел-шоу У кого больше? 1 сезон Настя Кошман и Аня Олицкая отправляются во Вьетнам!

Девушки слишком юны для того, чтобы помнить СССР, так что они впервые столкнутся с социализмом в экзотических условиях Азии. Как обстоят дела с оплатой труда в стране победившего коммунизма? Узнайте прямо сейчас!

 

Первый день в 7 выпуске У кого больше? будет нелегким

Настя и Аня подготовились еще в Украине. Они постарались найти себе легкую, но высокооплачиваемую работу. Однако все их надежды разбились о вьетнамские реалии! Аня устроилась на фабрику, где производится кокосовое масло. Наивная девушка считала, что за изготовление такого дорогостоящего продукта должны дорого платить. А в итоге оказалось, что ей придется чистить кокосы за копейки!

Настя в 7 выпуске У кого больше? рассуждала примерно так же, как ее соперница. Она решила подзаработать на кешью. В Украине эти орехи стоят недешево. Но сколько на самом деле платят тем работникам, которые вручную отделяют хорошие орехи от брака? Настя узнает это очень скоро!

На второй день ведущие У кого больше? полагаются на удачу

Настя найдет настоящую золотую жилу – фабрику по производству ласточкиных гнезд! Оказывается, птичьи дома во Вьетнаме не только съедобны, но и считаются чуть ли не эликсиром молодости. Хозяйка фабрики – живой тому пример: она выглядит значительно моложе своего настоящего возраста. Сможет ли Настя заработать хорошие деньги и попробовать этот удивительный продукт? Узнайте в 7 серии У кого больше!

На третий день заклятые подруги не будут щадить друг друга

Самое страшно в этом проекте – это работа с подвохом, которую соперники готовят друг для друга. Настя и Аня прекрасно знают о фобиях противницы, и они не преминут воспользоваться этим знанием! Проигравшей придется съесть живую личинку. Девушки готовы на все, что угодно, чтобы избежать этой участи. Кто же победит во Вьетнаме? Смотрите в шоу У кого больше? 7 выпуск.

7 выпуск проекта У кого більше? смотрите онлайн на сайте tv.ua.

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