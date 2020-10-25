У кого більше?: смотреть онлайн 8 выпуск (эфир от 19.10.2020)

25 октября 2020 13:34 Александр Кива
У кого більше?: смотреть онлайн 8 выпуск (эфир от 19.10.2020)
У кого більше?: смотреть онлайн 8 выпуск (эфир от 19.10.2020)
пресс-служба

19 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 8 выпуск шоу У кого більше?

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Смотрите в 8 выпуске шоу У кого більше?

Влюбленные супруги Ольга Манько и Макс Узол в тревел-проекте Нового канала У кого больше? 1 сезон 8 выпуск от 19.10.2020 станут друг для друга злейшими врагами. Почему? Ведь им предстоит пережить три адских рабочих дня на острове Суматра, чтобы заработать как можно больше денег и провести изысканный вечер в райском индонезийском бунгало. Тот, кому не удастся выжить в реалиях Суматры, будет наказан древним обычаем народа минангкабау и пробежит смертельную стометровку по вонючему болоту за разъяренным буйволом! Смотрите 8 выпуск проекта У кого больше? и узнайте, кому сегодня повезет больше.

Европейка на кухне до добра не доведет!

На Суматре очень трудно найти нормальную и, главное, прибыльную работу. Но для Ольги Манько нет ничего невозможного. Спасательный круг ведущей– традиционная индонезийская свадьба на 400 человек, на которой еще одна пара женских рук лишней не будет. Оле придется помогать индонезийкам на кухне в приготовлении традиционных свадебных блюд. Но улыбка с лица ведущей программы У кого больше? 1 сезон исчезнет после того, как ее оденут в мусульманское закрытое платье и отправят в 40-градусную жару готовить пищу на открытом огне. Из-за адских условий Оля сожжет главное свадебное блюдо рандан и этим едва не сорвет празднование. Удастся ли ей выкрутиться? И главное: получит ли она хотя бы несколько рупий? Ответ – дальше.

Новая возлюбленная Максима – буйволица Багира

В 8 выпуске программы У кого больше? (2020) Максим Узол не очень обрадуется работе, которую ему выбрала его любимая жена, – кирпичника. На первый взгляд, ничего особенного: возить нужные материалы, смешивать сырье в правильных пропорциях и интенсивно перемешивать. Но производство кирпичей на Суматре не простое, в этом рабочим помогают буйволы! А Максу обязательно нужно будет наладить с ними контакт. Получится ли у него?

Смотрите онлайн проект У кого больше? 1 сезон 8 выпуск от 19.10.2020 и узнайте:

  • Из-за чего Ольга Манько попадет в полицейский участок?
  • Почему Макс Узол будет мыть туалеты вместо того, чтобы обслуживать гостей кафе?

8 выпуск проекта У кого більше? смотрите онлайн на сайте tv.ua.

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