У кого більше?: смотреть онлайн 9 выпуск (эфир от 26.10.2020)

26 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 9 выпуск шоу У кого більше?

Смотрите в 9 выпуске шоу У кого більше?

Заработать как можно больше денег, чтобы победить своего соперника. Но для этого нужно пойти на все – браться за самую опасную и отвратительную работу, ночевать в хижинах вместо комфортных отелей и даже отказывать себе в воде. Таковы правила нового реалити «У кого больше?» от Нового канала. Кому-то они могут показаться бесчеловечными. Но все, как в реальной жизни – чтобы получить желаемое, необходимо приложить усилия. Среди мест, которые посетили ведущие, – Индонезия, Вьетнам, Камбоджа, Мадагаскар, Маврикий, Танзания, Таиланд, Непал, Индия, Шри-Ланка и остров Занзибар. А продолжат свое соперничество Алина Мысечко и Валентин Чернявский из Мумбаи.

9 выпуск проекта У кого більше? смотрите 26 октября в 19:00 на Новом канале и после єфира онлайн на сайте tv.ua.