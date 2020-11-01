Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 6 выпуск (эфир от 20.10.2020)

20 октября на канале СТБ вышел 6 выпуск 2 сезона шоу Супермама онлайн.

Смотрите в 6 выпуске шоу Супермама 2 сезон

Мамы уже побывали в гостях у Риты и узнали все тонкости родов в ванной. В 6 выпуске участницы придут в дом Оксаны – мамы, которая никогда не сидит на месте. Девушка воспитывает 3-летнюю Ярославу, которая не знает, что такое скука, ведь с такой мамой каждый день – праздник. Оксана работает организатором мероприятий, пишет стенд-апы и даже стала тренером Киевской школьной Лиги смеха. По словам главной героини 6 выпуска проекта Супермама 2 сезон все воспитание Ярославы проходит посредством игр, и Оксана всегда старается придумать новое развлечение для своей дочки. Но как оценят другие участницы такие методы воспитания?

6 выпуск 2 сезона шоу Супермама смотрите скоро онлайн на tv.ua.

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