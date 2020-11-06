Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 06.11.2020
6 ноября 2020 13:05
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 06.11.2020
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В пятницу, 6 ноября, на телеканале СТБ выйдет второй выпуск пост-шоу "Как выйти замуж".
Читайте такжеО чем молчат женщины: по любви или просто игрушка – все риски и привилегии жизни содержанкиВ студии как всегда будут обсуждать самые острые и горячие моменты «Холостячки». Тема сегодняшнего обсуждения – как на начальных этапах распознать абьюзера и самое главное – как с ним бороться. Есть ли грань между мужской силой и абьюзом? И где же она? Почему мужчины становятся абьюзерамы? А также, как ревность провоцирует насилие?
Новый выпуск Пост-шоу Как выйти замуж смотрите 6 ноября в 23:50 на СТБ.
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