Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 13.11.2020

13 ноября 2020 17:25 Юлия Крутиева
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 13.11.2020
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 13.11.2020
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В пятницу, 13 ноября, на телеканале СТБ выйдет третий выпуск пост-шоу "Как выйти замуж".

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В студии как всегда будут обсуждать самые острые и горячие моменты «Холостячки». Сегодня в студии участники романтического реалити вместе с экспертами разберутся, какие мужские качества делают мужчину героем в глазах женщины? Как покорить сердце той самой? А чего ни в коем случае делать не нужно? Не пропустите!

Новый выпуск Пост-шоу Как выйти замуж смотрите 13 ноября в 23:50 на СТБ.

Все выпуски реалити-шоу Холостячка смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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