Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020

В пятницу, 20 ноября, на телеканале СТБ выйдет третий выпуск пост-шоу "Как выйти замуж".

В студии как всегда будут обсуждать самые острые и горячие моменты «Холостячки» . Тема нового выпуска: «Хочешь больше узнать о любимом? Отвези его в лес!». Участники расскажут о своем опыте жизни в диких условиях. Кого из мужчин эта поездка раскрыла с неожиданной стороны?

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020) / пресс-служба канала СТБ

А также – подробности одного из самых ожидаемых событий на проекте! С кем поцеловалась Холостячка? Почему сближение случилось именно с этим мужчиной? И может ли быть мужская дружба в борьбе за одну женщину?

Новый выпуск Пост-шоу Как выйти замуж смотрите 20 ноября в 23:50 на СТБ.