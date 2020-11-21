Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 16 выпуск (эфир от 10.11.2020)

10 ноября на СТБ и на нашем сайте tv.ua вышел 16 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК.

Смотрите в 16 выпуске ток-шоу Таємниці ДНК

В социальную программу Тайны ДНК 2 сезон 16 выпуск от 10.11.2020 обратилась Надежда Кудрявцева. Больше всего на свете девушка мечтает, чтобы ее больной аутизмом брат начал получать надлежащее лечение и научился говорить. Надежда работает по шестнадцать часов в день чтобы заработать на лечение тяжелобольного младшего брата, ведь родной отец Александр покинул мальчика, когда узнал о его диагнозе. Почему мужчина равнодушен к проблемам сына? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн Тайны ДНК сезон 2.

7-летний Максим из Ивано-Франковской области любит слушать музыку, забавляться игрушками и собирать конструкторы. А еще с помощью старшей сестры Надежды мужественно овладевает азбукой, но до сих пор не разговаривает. Четыре года назад врачи диагностировать у Максима аутизм, и все эти годы близкие люди борются за его здоровье. Несмотря на тяжелую работу денег на лечение мальчика не хватает. Мама Анна все время посвящает уходу за сыном и боится оставить его без присмотра хотя бы на минуту.

В 16 выпуске Тайны ДНК в студию проедет Александр, чтобы рассказать свою правду. Мужчина утверждает, что ушел из семьи не из-за диагноза Максима, а из-за предательства жены. У Александра есть веские основания считать, что биологическим отцом Макса является Владимир – первый муж Анны. Именно от него мальчик унаследовал болезнь.

Однако Владимир отрицает лживые обвинения Александра. Мужчина уверяет, что давно порвал с Анной и к больному аутизмом мальчику не имеет никакого отношения.

На чьей же стороне правда? Интересно узнать, каким будет результат экспертизы ДНК? И как изменится жизнь маленького Максима после проекта?

16 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.