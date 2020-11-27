Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 27.11.2020
27 ноября 2020 16:15
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 27.11.2020
В пятницу, 27 ноября, на телеканале СТБ выйдет пятый выпуск пост-шоу "Как выйти замуж".
«Холостячка» не пропустите программу, которая затронет самые актуальные темы взаимоотношений мужчин и женщин. А также в студии эксперты помогут разобрать все свидания мужчин с Ксенией Мишиной, их правильные и не совсем поступки. Больше — в выпуске «Как выйти замуж»!
Новый выпуск Пост-шоу Как выйти замуж смотрите 27 ноября в 23:50 на СТБ.