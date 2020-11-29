Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 10 выпуск (эфир от 27.10.2020)

27 октября на канале СТБ вышел 10 выпуск 2 сезона шоу Супермама онлайн.

Смотрите в 10 выпуске шоу Супермама 2 сезон

Анна работает учителем в школе. Вместе с супругом они воспитывают двоих сыновей – 13-летнего Арсения и 9-летнего Авдея. Мама прививает детям любовь к природе, к стране и к творчеству. Семья много путешествует по Украине, ездит по экскурсиям, часто посещает театры и музеи, а вечерами играет в настольные игры. Мама старается всесторонне развивать сыновей, но так ли сами мальчики видят свою жизнь?

10 выпуск 2 сезона шоу Супермама смотрите скоро онлайн на tv.ua.

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