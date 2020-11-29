Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 12 выпуск (эфир от 29.10.2020)

29 октября на канале СТБ вышел 12 выпуск 2 сезона шоу Супермама онлайн.

Смотрите в 12 выпуске шоу Супермама 2 сезон

Уже сегодня станет известно, кто получит звание «супермама» в этот раз, но перед этим участницам предстоит отправиться в гости к Марго. Вместе с супругом мама воспитывает дочь Амелию. Девочке всего год и четыре месяца, но она уже отчётливо понимает слова «нет» и «нельзя». Марго признается, что ее суровость проявляется и в голосе, и во взгляде, и в действиях. Каждый день минимум 2 часа мама уделяет развитию ребенка. Сочетание любви и строгости Марго считает идеальным в их семье, но согласятся ли с этим соперницы?

12 выпуск 2 сезона шоу Супермама смотрите скоро онлайн на tv.ua.

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