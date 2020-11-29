Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 13 выпуск (эфир от 02.11.2020)

2 ноября на канале СТБ вышел 13 выпуск 2 сезона шоу Супермама онлайн.

Смотрите в 13 выпуске шоу Супермама 2 сезон

Четыре мамочки с кардинально разными взглядами на воспитание детей вновь посоревнуются за звание лучшей. Участницы отправятся друг к другу в гости, изучат методы воспитания в семье, а потом оценят каждую из своих конкуренток в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация. В финале свою оценку поставит и ведущий программы Дмитрий Карпачев. Первой в гости приглашает Юлия Шолудько – участница 5-го сезона проекта «МастерШеф». Несмотря на успешную карьеру, Юля решила отдать всю себя семье. Вместе с супругом она воспитывает дочь Лизу, девочке год и девять месяцев. Мама много времени уделяет развитию ребенка и общению с доченькой. Так ли все идеально в их доме – выяснят соперницы.

13 выпуск 2 сезона шоу Супермама смотрите скоро онлайн на tv.ua.

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