Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 14 выпуск (эфир от 03.11.2020)

3 ноября на канале СТБ вышел 14 выпуск 2 сезона шоу Супермама онлайн.

Смотрите в 14 выпуске шоу Супермама 2 сезон

Злата воспитывает двоих деток – доченьке Вике два года, сыну Саше – четыре. В их семье «добыча мамонта» – задача мамы. Злата 24/7 занимается бизнесом, работает в социальных сетях. Отец в это время находится с детьми. Мама уверена, что, несмотря на высокую занятость, достаточно близка с сыном и дочерью, но так ли это? И справляется ли отец с воспитанием?

14 выпуск 2 сезона шоу Супермама смотрите скоро онлайн на tv.ua.

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