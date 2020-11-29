Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 15 выпуск (эфир от 04.11.2020)

4 ноября на канале СТБ вышел 15 выпуск 2 сезона шоу Супермама онлайн.

Смотрите в 15 выпуске шоу Супермама 2 сезон

Ксения с супругом воспитывают троих детей. Старшей девочке десять лет, двойняшкам, сыну и дочери, по два с половиной. Мама считает себя девушкой без комплексов, работает моделью в стиле ню. Кроме того, дома Ксения тоже привыкла ходить обнаженной. Героиня убеждена, что это естественно и не является проблемой, в том числе и для детей. Согласится ли с таким мнением эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

15 выпуск 2 сезона шоу Супермама смотрите скоро онлайн на tv.ua.

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