Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 16 выпуск (эфир от 05.11.2020)

5 ноября на канале СТБ вышел 16 выпуск 2 сезона шоу Супермама онлайн.

Смотрите в 16 выпуске шоу Супермама 2 сезон

Мария всегда пунктуальна и уверена в себе. Еще бы, ведь она воспитывает троих чемпионов: 11-летняя дочь – многократная чемпионка по художественной гимнастике, 9-летний сын – трехкратный чемпион Киева по тхэквондо, а младший, четырёхлетний ребенок, уже получил первую медаль по спортивной гимнастике. Хватает ли детям в плотном графике тренировок времени для общения с родителями и друзьями? А также, уже сегодня станет известно, кто получит звание «супермама» в этот раз!

16 выпуск 2 сезона шоу Супермама смотрите скоро онлайн на tv.ua.

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