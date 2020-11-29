Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 18 выпуск (эфир от 10.11.2020)

10 ноября на канале СТБ вышел 18 выпуск 2 сезона шоу Супермама онлайн.

Смотрите в 18 выпуске шоу Супермама 2 сезон

Алена – действующая чемпионка мира по смешанным единоборствам, чемпионка Европы, многократная чемпионка Украины по рукопашному бою. Супруг Алены – также спортсмен. Вместе пара воспитывает трехлетнюю дочку Дашеньку. Малышка не отстает от спортивных родителей, и с 8 месяцев посещает плавание. Также девочка занимается смешанными единоборствами. Даша часто ездит на соревнования с родителями и активно занимается с ними. Хорошо ли развиты другие аспекты воспитания в их семье – уже готовы выяснить соперницы Алены.

18 выпуск 2 сезона шоу Супермама смотрите скоро онлайн на tv.ua.

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