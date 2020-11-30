Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.12.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.12.2020)

6 декабря на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех : 58-летний Анатолий никогда столько не переживал, как за два последних месяца. А все потому, что после 13 лет совместной жизни гражданская жена украла смысл его существования – девятилетнюю дочь Риту. В один день супруга просто исчезла, забрав с собой дочь. Все попытки мужчины отыскать их оказались тщетными. Но больше всего Анатолий переживает, к кому увезли его дочь. Ведь еще в отношениях супруга часто изменяла ему, даже с собственным зятем! Она водила дочь по притонах и бросала на незнакомых мужчин. Журналисты разыскали сбежавшую с дочерью жену. 55-летняя Татьяна изменила Рите номер телефона, перевела ее в другую школу и не выпускает дочь даже гулять, ведь девочка пережила с отцом такое, что невозможно забыть! Заслуживает ли отец встречи с дочерью? Почему все родные считают его сектантом? На какие странные ритуалы он приводил собственную дочь? И от кого на самом деле надо спасать девочку?

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 06.12.2020 в 20:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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