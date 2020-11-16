Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)

16 ноября 2020 20:35 Юлия Крутиева
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)
пресс-служба

22 ноября на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.

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Проект Один за всех затрагивает такие темы, за которые боятся браться новости и программы расследований. Порой на некоторые резонансные случаи не обращает внимание ни полиция, ни прокуратура. Команда проекта берется за те истории, которые «не налазят на голову». Каждый выпуск «Один за всіх» не просто рассказывает о проблемах, а ищет способы их решения и всегда доводит дело до конца. «Каждый правонарушитель должен понести ответсвенность», — уверен ведущий программы «Один за всіх» Михаил Присяжнюк. Многих тяжелых ситуаций в нашей жизни можно избежать, если не бояться слушать друг друга!

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 22.11.2020 в 20:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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