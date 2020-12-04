Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 04.12.2020

4 декабря 2020 15:20 Юлия Крутиева
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 04.12.2020
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 04.12.2020
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В пятницу, 4 декабря, на телеканале СТБ выйдет шестой выпуск пост-шоу "Как выйти замуж".

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В студии как всегда будут обсуждать самые острые и горячие моменты «Холостячки». Почему один из фаворитов всеми силами избегал откровенного разговора с девушкой? Чья реальная цель после проекта – политическая карьера? И кому не следовало доверять с самого начала? Кто из претендентов на сердце Ксении Мишиной не был до конца с ней честен?

В сегодняшней программе ведущий вместе с экспертами и участниками обсудят тему – ложь в отношениях. Можно ли простить обман? И что толкает людей говорить неправду?

Новый выпуск Пост-шоу Как выйти замуж смотрите 4 декабря в 23:50 на СТБ.

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