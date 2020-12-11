Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 11.12.2020
11 декабря 2020 13:10
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 11.12.2020
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В пятницу, 11 декабря, на телеканале СТБ выйдет седьмой выпуск пост-шоу "Как выйти замуж".
«Холостячки». В сегодняшнем выпуске «Как выйти замуж» ведущий с экспертами и участниками попробуют выяснить, кто и по каким критериям подходит Холостячке. Насколько важна совместимость в отношениях?
Новый выпуск Пост-шоу Как выйти замуж смотрите 11 декабря в 23:50 на СТБ.