Вар'яти-шоу 5 сезон: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 31.12.2020)

31 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA телезрители увидят 5 выпуск 5 сезона юмор-шоу Вар'яти-шоу.

Смотрите в 5 выпуске Вар'яти-5 : умные и хитрые продавцы китайского ширпотреба точно знают, что такое агрессивный маркетинг. Герой первой миниатюры пошел на все, чтобы продать несчастному клиенту двери и окна. А ведь они ему даже не были нужны! Что придумал наш герой, чтобы достичь своей цели? Смотрите в развлекательном шоу Варьяты 2020!

Вряд ли кто-то из вас хотел бы снова встретиться со своей бывшей/бывшим, особенно если вы расстались не на позитивной ноте. Во второй миниатюре бедному мужчине, который всего лишь хотел пройти плановый медосмотр, сильно не повезло, ведь доктором оказалась его бывшая возлюбленная, которая все еще обижена на нашего героя. Сможет ли он выйти из ее кабинета целым и невредимым? Узнаете прямо сейчас в 5 выпуске проекта Варьяты 5 сезон!

Лайфхаки для семейной жизни

Стенд-ап комик Максим Кравец точно знает секреты счастливых отношений с женой. В их паре существует полное доверие друг к другу, однако время от времени супруга Максима все же находит повод для ревности. Она узнала, что по статистике 73 % мужчин изменяют своим вторым половинкам, и теперь Максиму нужно доказать любимой, что он точно не пойдет «налево». Какую отмазку придумал комик, что раз и навсегда успокоить свою жену?

Когда ваша вторая половинка садится на диету, то заставляет вас сделать тоже самое. Теперь из вашего рациона навсегда пропадут колбаса, сало, жареная картошка и прочие мелкие гастрономические радости жизни. Однако герой седьмой миниатюры в шоу Варьяты 5 выпуск точно знает, как уговорить упрямую жену передумать раз и навсегда. Этот и другие лайфхаки семейной жизни вы узнаете прямо сейчас в проекте Варьяты 5 сезон 5 выпуск от 31.12.2020.

5 выпуск шоу Вар'яти-шоу 5 сезон смотрите 31.12.2020 в 18:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.