Звана вечеря 2 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 16.01.2021)
10 января 2021 22:56
Юлия Крутиева
Звана вечеря 2 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 16.01.2021)
пресс-служба
16 января на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 2 выпуск 2 сезона шоу Звана вечеря.
Смотрите во 2 выпуске шоу Звана вечеря-2
: Своим гостеприимством, хозяйственностью и кулинарными талантами похвастается новая четвёрка эксцентричных и ярких героев. Один из них - победитель 7 сезона шоу «МастерШеф» Вадим Бжезинский, он же Пава. Сможет ли профессионал своего дела удивить в этот раз не строгое жюри, а своих звёздных гостей? Среди них - участница 10 сезона романтического реалити «Холостяк» Алина Ляшук и самый скандальный участник «Холостячки» Артем Шепель.
2 выпуск шоу Звана вечеря-2 смотрите 16.01.2021 в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу «Звана вечеря» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.