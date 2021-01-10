Звана вечеря 2 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 16.01.2021)

10 января 2021 22:56 Юлия Крутиева
Звана вечеря 2 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 16.01.2021)
Звана вечеря 2 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 16.01.2021)
пресс-служба

16 января на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 2 выпуск 2 сезона шоу Звана вечеря.

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Смотрите во 2 выпуске шоу Звана вечеря-2: Своим гостеприимством, хозяйственностью и кулинарными талантами похвастается новая четвёрка эксцентричных и ярких героев. Один из них - победитель 7 сезона шоу «МастерШеф» Вадим Бжезинский, он же Пава. Сможет ли профессионал своего дела удивить в этот раз не строгое жюри, а своих звёздных гостей? Среди них - участница 10 сезона романтического реалити «Холостяк» Алина Ляшук и самый скандальный участник «Холостячки» Артем Шепель.

2 выпуск шоу Звана вечеря-2 смотрите 16.01.2021 в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «Звана вечеря» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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