Звана вечеря 2 сезон: какими угощениями удивят хореограф Женя Кот и участник реалити "Наречена для тата"

Звана вечеря 2 сезон: какими угощениями удивят хореограф Женя Кот и участник реалити "Наречена для тата"

В эту субботу, 9 января, в 19:00 не пропустите премьерный выпуск шоу «Звана вечеря» на СТБ. Праздничный и очень вкусный ужин приготовят четверо ярких героев, среди которых – хореограф Евгений Кот.

Новогодние каникулы продолжаются! Самое время встречаться с близкими за большим столом и готовить угощения. А праздничное настроение и интересные идеи, чем порадовать гостей, вас ждут во время просмотра нового выпуска проекта «Звана вечеря»

Алена Романовская / пресс-служба

В гостеприимстве и кулинарных изысках посоревнуются звёздные герои: хореограф Женя Кот, бэк-вокалистка Верки Сердючки Алена Романовская, экстравагантная и раскрепощения Адель Асанти и тренер по фитнесу и боксу, а также участник романтического реалити «Наречена для тата» Игорь Бубнов.

Телезрителей ждет много танцев, кулинарных секретов и юмора! Кто удивит гостей вкусными сюрпризами и соберёт максимальное количество баллов от соперников?

Игорь Бубнов / пресс-служба

Смотрите в шоу «Звана вечеря» в эту субботу, 9 января, в 19:00 на СТБ!

Напомним,